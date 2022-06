Incendio a Palermo, rifiuti in fiamme a Brancaccio

Sul posto hanno operato per tutta la notte i vigili del fuoco. Una coltre nero di fumo ha invaso la zona rendendo irrespirabile l'area circostante

Un incendio è divampato nella notte in una discarica di rifiuti a cielo aperto nel quartiere Brancaccio a Palermo, nei pressi del deposito Amat, la municipalizzata del Comune che si occupa di trasporto pubblico locale. Per tutta la notte sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco per riuscire a domare il rogo perché nell'area erano presenti tantissimi rifiuti ammassati tra spazzatura e ingombranti abbandonati. Una coltre nero di fumo ha invaso la zona rendendo irrespirabile l'area circostante.