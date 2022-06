Catania, 18enne morta dopo malore a una festa: aperta inchiesta

La giovane è deceduta martedì scorso a Fiumefreddo di Sicilia. La procura ha ordinato anche l’autopsia dopo l’esposto dei genitori secondo cui la vittima non avrebbe ricevuto le necessarie cure dalla guardia medica di Mascalucia

Una ragazza di 18 anni, Chiara La Spina, è morta martedì scorso dopo essersi sentita male alla festa di un'amica a Fiumefreddo di Sicilia (in provincia di Catania). La procura ha aperto una inchiesta e ha ordinato l'autopsia dopo l'esposto dei genitori secondo cui la vittima non avrebbe avuto le necessarie cure dalla guardia medica di Mascalucia. La famiglia ha nominato un legale per seguire la vicenda.

La vicenda

Mentre era alla festa la giovane ha chiamato il padre, dicendo di non stare bene; il genitore l'ha accompagnata alla guardia medica e avrebbe detto ai sanitari che sua figlia soffriva di una crisi respiratoria a causa di allergie. I medici avrebbero prescritto una dose di tranquillante. È stato inutile anche il tentativo di trasferire la giovane con l'ambulanza all'ospedale di Acireale.