Attacco hacker al Comune di Palermo: nuovi documenti rilasciati online

Tecnologia

Nella serata del 19 maggio alcuni siti web di pubbliche amministrazioni e soggetti privati sono stati attaccati da hacker. Non è la prima volta che succede, e le minacce cibernetiche non si esauriranno qui

L'Agenzia della Cybersicurezza ha fatto sapere che sta continunando a monitorare da vicino questi eventi, ma per aiutare le varie realtà a difendersi autonomamente è stato pubblicato sul sito del Csirt un documento che descrive le diverse tipologie, tecniche e misure di mitigazione che possono essere messe in pratica preventivamente o - in limitati casi - durante attacchi DDoS