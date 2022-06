Palermo, ricercato da quattro mesi: arrestato in corsia di ospedale

Da settimane il ricoverato era tenuto sottocchio dai poliziotti. Il giovane è stato bloccato in corsia e portato in carcere

A Palermo la polizia ha arrestato nella corsia di un ospedale un uomo di 27 anni residente del mercato storico di Ballarò, ricercato dallo scorso 4 febbraio con l'accusa di spaccio stupefacenti, furto, ricettazione, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali, resistenza a pubblico ufficiale, pubblica intimidazione, danneggiamento seguito da incendio, furto in abitazione ed altri reati.

L'arresto

Il giovane che doveva scontare una pena di due anni e quattro mesi per furto aggravato era ricercato dagli agenti. Alla fine in questi giorni è stato trovato in un ospedale palermitano mentre faceva visita a un parente. Da settimane il ricoverato era tenuto sottocchio dai poliziotti. Il giovane è stato bloccato in corsia e portato in carcere.