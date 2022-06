Non gli attiva linea di credito: impiegato di banca minaccia collega

L'uomo, che lavora per la stesa banca ma in un'altra filiale, era sotto effetto dell'alcol ed è stato arrestato per porto illegale di armi e per minacce

Con due pistole un impiegato di banca ha minacciato un collega che non gli ha autorizzato l'apertura di una linea di credito in suo favore. L'uomo di 62 anni è entrato nella filiale, in via Savoia a Siracusa, brandendo le armi contro l'impiegato. Gli agenti della squadra mobile hanno poi appurato che l'uomo, che lavora per la stesa banca ma in un'altra filiale, era sotto effetto dell'alcol ed è stato arrestato per porto illegale di armi e per minacce. Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato e sequestrato altre armi tra le quali un fucile da caccia, un taser, una carabina e numerose munizioni di vario calibro.