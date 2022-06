Enna, picchia la moglie: avvocato condannato a quattro mesi

L'uomo, che ha avuto quattro mesi di carcere, pena sospesa, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni da liquidarsi in sede civile, avrebbe più volte aggredito la moglie, davanti ai figli minori, colpendola con pugni al viso e su tutto il corpo

Il giudice per le indagini preliminare del tribunale di Enna, Giuseppe Tripi, ha condannato, con rito abbreviato , un avvocato del Foro di Enna , con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie. L'uomo, che ha avuto quattro mesi di carcere, pena sospesa, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni da liquidarsi in sede civile, avrebbe più volte aggredito la moglie, davanti ai figli minori, colpendola con pugni al viso e su tutto il corpo.