Migranti, in 80 lasciano hotspot di Lampedusa: imbarcati su nave

Sono 80 i migranti, su 524 ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che sono stati trasferiti stamane dalla polizia al porto dell'isola per essere imbarcati sul traghetto Cossyra che giungerà in serata a Porto Empedocle. L'ultimo trasferimento di migranti sulla motonave di linea risale al 9 giugno, quando furono trasferiti in 118. Poi, a causa delle cattive condizioni del mare, non sono stati più effettuati spostamenti.