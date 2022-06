Catania, evade dai domiciliari due volte in una settimana: arrestato

I carabinieri hanno sorpreso il giovane in viale Bummacaro mentre parlava con alcune persone. Qualche giorno prima era stato già visto in strada dai militari che l'avevano denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania dopo essere stato sorpreso a evadere dai domiciliari due volte in una settimana. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto disponendo il ripristino degli arresti domiciliari.

L'arresto

A quanto si è appreso, i carabinieri hanno sorpreso il giovane in viale Bummacaro mentre parlava con alcune persone. Alla vista dei carabinieri ha cercato di far perdere le sua tracce, ma è stato intercettato e bloccato. Qualche giorno prima era stato già sorpreso in strada dai militari che l'avevano denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.