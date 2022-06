Rapina in un ufficio postale a Palermo, indagini in corso

L'episodio è accaduto ieri in via San Lorenzo. I due banditi erano armati di pistola. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica

La polizia di Stato sta indagando per risalire ai due banditi che ieri, armati di pistola, hanno rapinato l'ufficio postale di via San Lorenzo a Palermo. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare di trovare tracce utili per identificare i rapinatori. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'ufficio e dei negozi della zona. I due giovane avevano il volto coperto da mascherine e cappellino.