Rapina ad una agenzia di assicurazione Sara, in via delle Alpi a Palermo. Due giovani sono entrati nel locale e hanno minacciato i dipendenti portandosi via i soldi in cassa. Il bottino è in corso di quantificazione. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia dello Stato.