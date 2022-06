Migranti, sbarcate a Pozzallo le 92 persone a bordo della Mare Jonio

Lo ha reso noto attraverso i social l'Ong Mediterranea Saving Humans che ha commentato: “Per loro sono finiti gli orrori della Libia e le sofferenze della traversata in mare”

"È stato finalmente completato lo sbarco a Pozzallo di tutte le 92 persone soccorse a bordo della nostra MareJonio”, ha fatto sapere attraverso i social l'Ong Mediterranea Saving Humans aggiungendo: “Per loro sono finiti gli orrori della Libia e le sofferenze della traversata in mare. Inizia una nuova vita in Europa. Benvenuti e buon tutto per il futuro!"