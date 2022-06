Spaccio di droga, forze dell’ordine arrestano 3 persone a Siracusa

Tre arresti, a Siracusa, da parte di polizia e carabinieri impegnati in città in diversi controlli anti droga. Gli uomini dell’Arma hanno arrestato un cittadino ghanese, di 47 anni, trovato in possesso di circa 400 grammi di eroina nascosti nelle tasche interne dei pantaloni. Il 47enne, proveniente da Palermo a bordo di un autobus, è stato fermato al capolinea a Siracusa, e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli altri due arresti

Gli agenti della Squadra mobile e delle Volanti hanno invece arrestato un 41enne, sorpreso all'interno di un box condominiale, al piano terra, di pertinenza dell'abitazione dell'uomo, in possesso di 8 panetti di hashish per un peso di quasi 800 grammi. I panetti erano confezionati, per una sorta di marchio di qualità, con l'effige di una nota azienda alimentare. Nel corso di una perquisizione effettuata a casa del 41enne, e in un ufficio di un supermercato dove lavora, gli agenti hanno trovato 500 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. I poliziotti hanno poi arrestato un 26enne, sorpreso in via Santi Amato con 132 dosi di crack. Il giovane è stato trasferito in carcere. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.