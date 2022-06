Catania, incendio in un campo nomadi: non ci sono feriti

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme divampate in via San Giuseppe la Rena, vicino a un distributore di carburanti

All'alba di questa mattina i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per spegnere un incendio in via San Giuseppe la Rena che ha coinvolto il campo Rom, che si trova in prossimità di un distributore di carburanti. I pompieri sono ancora impegnati nell'attività di spegnimento delle fiamme. Le cause sono in corso di accertamento. Non si registrano feriti.