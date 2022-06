Rubano ponteggi in un cantiere edile a Riposto, due arresti

Arrestati dai carabinieri un 38enne ed un 37enne per furto aggravato in concorso a Riposto (Catania). Grazie a una segalazione al 112, i due sono stati sorpresi a rubare ponteggi e barre di camminamento in un cantiere edile, materiale che era già stato caricato su un furgone Fiat Ducato preso a noleggio a Paternò.

L'arresto

Il 38enne è stato bloccato dai militari vicino al furgone, mentre il complice ha tentato di sottrarsi all'arresto nascondendosi tra la vegetazione della zona ma è stato bloccato. Dopo l'udienza di convalida gli arrestati sono stati posti ai domiciliari.