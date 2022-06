Messina, nascondeva cocaina in mezzo alla 'nduja: arrestato 52enne

L'uomo, appena sbarcato in Sicilia con un traghetto, è stato trovato in possesso di circa 3,4 chili di sostanza stupefacente

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Messina dai carabinieri in flagranza di reato con l'accusa di trasporto di sostanze stupefacenti. L'uomo, appena sbarcato in Sicilia con un traghetto, è stato trovato in possesso di circa 3,4 chili di cocaina.

Cocaina tra la 'nduja

La droga trovata dai carabinieri era suddivisa in cinque panetti avvolti da una pellicola trasparente al cui interno vi era della 'nduja. I panetti erano nascosti in due vani appositamente ricavati dietro gli stop posteriori dell'auto. La droga è stata sequestrata ed inviata al Policlinico Universitario 'G. Martino' per le analisi di laboratorio che ne hanno accertato la purezza.