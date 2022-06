Crollano due balconi a Palermo, nessun ferito

Il doppio cedimento è avvenuto in via Spinuzza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza gli altri balconi del palazzo, alcuni dei quali presentano lesioni.

Due balconi sono crollati questa mattina in via Spinuzza, a Palermo, all’angolo con via Roma. I grossi calcinacci sono finiti in strada, ma fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza gli altri balconi del palazzo, alcuni dei quali presentano lesioni.