Spari ieri sera in via Algeri, zona nord di Siracusa. Un 29enne è stato ferito da alcuni colpi di pistola ad entrambe le gambe e ad un piede. Soccorso, è stato ricoverato all'ospedale Umberto I della città. Non è in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ed i motivi di quella che sembra essere un'intimidazione.