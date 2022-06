Palermo, incendio rifiuti allo Zen: intevento dei pompieri

Anche la scorsa notte i pompieri sono intervenuti più volte allo Zen dove è stato appiccato il fuoco ai cumuli di spazzatura e anche in via Rocky Marciano, in via Costante Girardengo e in via Nicolo Pensabene

Una nuova notte di roghi di rifiuti a Palermo. Ancora interventi dei vigili del fuoco per spegnere le cataste di spazzatura. In centro e in periferia ci sono cassonetti ricolmi di sacchetti e si sono formate delle discariche. Anche la scorsa notte i pompieri sono intervenuti più volte allo Zen dove è stato appiccato il fuoco ai cumuli di spazzatura e anche in via Rocky Marciano, in via Costante Girardengo e in via Nicolo Pensabene.