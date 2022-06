Godrano, fucile e munizioni in casa: un arresto

L'arma e le munizioni sequestrate saranno inviare al Ris di Messina per gli accertamenti balistico-dattiloscopici e per verificare se siano state utilizzate per commettere delitti

A Godrano, in provincia di Palermo, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 37 anni, G. G. incensurato, accusato di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. I militari nel corso di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, hanno trovato nella camera da letto, nascosto sotto il letto e avvolto in una coperta, un fucile doppietta calibro 12, marca Acier Cockerill con matricola cancellata e in un sacco 96 munizioni calibro 12 e 16.

Il sequestro

L'arma e le munizioni sequestrate saranno inviare al Ris di Messina per gli accertamenti balistico-dattiloscopici e per verificare se siano state utilizzate per commettere delitti. Il gip di Termini Imerese, nel convalidare l'arresto, ha disposto per l'indagato la misura cautelare in carcere.