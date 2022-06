Cavallo imbizzarrito in centro a Palermo, un ferito e danni a veicoli

Un uomo, pare in stato di ebbrezza, ha colpito un cavallo attaccato ad un calesse nella zona dei Quattro Canti. L'animale si è spaventato ed è finito su un altro calesse. A quel punto un secondo cavallo, liberatosi dai finimenti, ha iniziato una corsa incontrollata

Cavallo imbizzarrito in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Un uomo, pare in stato di ebbrezza, ha colpito un cavallo attaccato ad un calesse nella zona dei Quattro Canti. L'animale si è spaventato ed è finito su un altro calesse. A quel punto un secondo cavallo, liberatosi dai finimenti, ha iniziato una corsa incontrollata danneggiando un'auto dei carabinieri, un furgone, diversi tavoli e sedie di bar. L'animale imbizzarrito ha travolto anche un uomo, originario del Bangladesh, che è rimasto ferito ed è stato portato al Policlinico. Gli agenti della polizia municipale sono riusciti a raggiungere l'animale e a bloccarlo in piazza Marina.