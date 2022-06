Traffico di droga: latitante da due mesi, arrestato in treno a Messina

La polizia ferroviaria ha arrestato a Messina un ragazzo di 28 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Catania. Sul 28enne, raggiunto a bordo di un treno proveniente da Roma e diretto a Siracusa, pendeva un mandato di arresto europeo, emesso all'inizio di aprile scorso, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le indagini

Durante le indagini è emerso che l'uomo in un primo momento si era rifugiato in Germania per sfuggire all'arresto scattato dopo un'operazione antidroga effettuata nel Catanese; poi il 28enne aveva deciso di far ritorno in treno nella sua città di origine, Catania, dopo essere sfuggito a un altro blitz della polizia tedesca.