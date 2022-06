La scorsa notte i pompieri sono intervenuti più volte allo Zen e in via Rocky Marciano e in via Costante Girardengo

Ancora una notte di incendi di rifiuti e di interventi dei vigili del fuoco a Palermo. In centro e in periferia ci sono cataste di spazzatura non raccolte dalla Rap. In alcune zone del capoluogo è stato appiccato il fuoco a cumuli di immondizia. La scorsa notte i pompieri sono intervenuti più volte allo Zen e in via Rocky Marciano e in via Costante Girardengo.