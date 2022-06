Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 121, la Catanese, a Belpasso. Secondo una ricostruzione dell'Anas erano tutti a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. Il traffico è provvisoriamente bloccato in attesa anche dell'intervento di un elicottero del 118.