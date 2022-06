Siracusa, nascondeva in casa una serra per la marijuana: arrestato

Mondo

Le norme sulla marijuana sono molto diverse da un Paese all’altro: in alcuni è consentito l’uso ricreativo, in altri solo a scopi medici. Altri ancora la considerano illegale. Ecco la situazione da Stato a Stato

