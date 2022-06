Due veicoli in fiamme nella notte a Misilmeri, indagini

Danneggiati due veicoli in un incendio divampato la scorsa notte a Misilmeri, nel Palerminato, in via Papa Leone. Il rogo ha interessato un Fiat Ducato e una Chevrolet Matiz. I due veicoli erano sequestrati. Sono intervenuti i carabinieri che indagano e i vigili del fuoco di Brancaccio che hanno spento le fiamme, evitando che il rogo si propagasse alle altre auto in sosta e danneggiasse le abitazioni circostanti. I tecnici dei vigili del fuoco stanno accertando la natura del rogo.