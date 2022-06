Noleggiava barche senza autorizzazione, chiusa attività nel Catanese

Sono scattate sanzioni amministrative per più di quattromila euro. Tutti i natanti erano privi delle certificazioni d'idoneità al noleggio

Un'attività abusiva di noleggio natanti è stata chiusa a San Giovanni Li Cuti, in provincia di Catania. Pubblicizzata anche sui social, scoperta in collaborazione con la Guardia Costiera, è stata scoperta dalla polizia di Stato di Catania in collaborazione con la Guardia Costiera.

Chiusura e multa

Oltre alla chiusura, sono scattate sanzioni amministrative per più di quattromila euro perché non c'erano né autorizzazione né dotazioni di sicurezza e perchè tutti i natanti erano privi delle certificazioni d'idoneità al noleggio. Durante il controllo è stato inoltre accertato che per lavare le barche era stato collegato un tubo a una fontana e che uno degli addetti al noleggio precepiva il reddito di cittadinanza.