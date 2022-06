Incidente stradale a Mezzojuso, un morto: chiusa Ss 121

Per cause in corso di accertamento, sul tratto stradale si è verificato uno scontro frontale che ha causato anche l'interruzione del traffico

Una persona di 66 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 121 "Catanese" all'altezza di Mezzojuso, in provincia di Palermo. Per cause in corso di accertamento, sul tratto stradale si è verificato uno scontro frontale, che ha causato anche l'interruzione del traffico, tra un furgone Fiat Iveco e una Fiat 600.

La vicenda

Sulla statale si registrano rallentamenti con code, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 221,300. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico, gli accertamenti della dinamica e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.