Prodotti chimici le cadono su un piede, docente ustionata a Lampedusa

Una docente cinquantenne ha riportato delle ustioni ad un piede dopo che alcuni prodotti chimici le sono caduti accidentalmente addosso da uno scaffale. E' successo nel laboratorio del liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Lampedusa dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso i liquidi e messo in sicurezza il laboratorio.

I soccorsi

L'insegnante - di Lampedusa - è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici l'hanno sottoposta a visita. Non è stato necessario - nonostante le ustioni riportate al piede - che venisse trasferita in uno dei centri per ustionati degli ospedali siciliani. Le ferite sono state giudicate guaribili in circa 14 giorni.