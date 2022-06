Messina, droga e fucile in casa: tre arresti

La polizia ha inoltre trovato 700 euro in contanti, un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento. I tre dovranno rispondere di detenzione illegale di arma comune da sparo, alterazione di armi e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini di spaccio

Un fucile da caccia calibro 12, a canne mozze e 10 grammi di cocaina, oltre a 700 euro in contanti, un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento della droga sono stati trovati dalla polizia, lo scorso 2 giugno, durante una perquisizione a Messina, Su un'agenda, inoltre, erano riportanti appunti su prezzi e quantità, verosimilmente riferiti alla droga prenotata o venduta. Il materiale si trovava nell'appartamento di un uomo agli arresti domiciliari che condivideva l'abitazione con la compagna e il figlio di lei.

Le accuse

I tre saranno chiamati a rispondere, in concorso tra loro, dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo, alterazione di armi e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini di spaccio. Fatta eccezione per la donna, per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari, i presunti responsabili sono stati rinchiusi nel carcere di Gazzi.