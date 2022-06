Rapine a passanti a Catania, un arresto

Un uomo di 41 anni sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, C.T., è stato fermato a Catania dalla polizia perchè ritenuto l'autore nel maggio scorso di alcune rapine e una tentata rapina ai danni di passanti. Il Gip di Catania ha applicato la custodia cautelare in carcere.

Le vicende

Nel primo episodio avrebbeaggredito un giovane che passeggiava in centro e per impossessarsi del suo telefono cellulare lo avrebbe colpito alla nuca e a una spalla con un arnese in ferro procurandogli alcune lesioni. L'indagato avrebbe compiuto con modalità analoghe altre due rapine sempre ai danni di giovanissime vittime. Sarebbe stato anche l'autore di una quarta rapina avvenuta nella notte di domenica 22 maggio.