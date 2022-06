Droga a Partinico, piantagione di cannabis in prefabbricato: 2 arresti

A Partinico (in provincia di Palermo), i carabinieri hanno arrestato un 30enne e una 25enne accusati di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo, il quale, accogliendo le richieste del pm, ha applicato per entrambi la misura cautelare dei domiciliari.

La piantagione “indoor”

Durante un controllo è stata trovata una piantagione di cannabis "indoor" nascosta in un prefabbricato in alluminio in un complesso zootecnico per l'allevamento di equini dove i militari hanno notato la presenza dei due indagati. I militari dell'arma, nel corso della perquisizione, hanno trovato e sottoposto a sequestro 143 vasi di piante di marijuana alte circa 1,5 metri, apparecchiature elettroniche per la coltivazione della cannabis, numerose bottiglie di fertilizzante e vari oggetti per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre, i carabinieri hanno accertato che l'impianto utilizzato per la crescita delle piante di marijuana era alimentato da energia elettrica tramite un allaccio diretto alla rete. Il danno provocato è di 20mila euro.