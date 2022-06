Misilmeri, animali maltrattati: denunciato un uomo

Nel corso della perquisizione di un capannone adibito a stalla, di sua proprietà, è stato trovato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica, e 48 cani di diverse razze, nonché diversi bovini, ovini, conigli, galli e galline, rinchiusi in recinti di spazio ristretto e in pessime condizioni igienico-sanitarie

A Misilmeri, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 71 anni accusato di furto aggravato e abbandono di animali. Nel corso della perquisizione di un capannone adibito a stalla, di sua proprietà, è stato trovato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica, e 48 cani di diverse razze, nonché diversi bovini, ovini, conigli, galli e galline, rinchiusi in recinti di spazio ristretto e in pessime condizioni igienico-sanitarie. Gli animali sono stati sequestrati.

I controlli

I militari, con l'ausilio di personale Enel, hanno poi eseguito controlli ai contatori di alcune abitazioni nel comune di Misilmeri, denunciando per furto aggravato altre tre persone. Inoltre, sono stati denunciati due uomini di 61 anni e 45 anni per detenzione abusiva di munizioni, poiché trovati in possesso di 31 cartucce calibro12, nascoste in un magazzino di loro proprietà.