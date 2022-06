Catania, guardia costiera sequestra 13 tonni rossi

Tredici tonni rossi, per un peso complessivo di circa duemila chili, sono stati sequestrati dalla guardia costiera di Catania. Sono stati trovati, privi della prevista documentazione che ne attestasse la tracciabilità, in un furgone isotermico fermato e controllato nel porto. I tonni, se ritenuti idonei al consumo umano dai veterinario dell'Asp, saranno devoluti in beneficenza. L'attività svolta dai militari ha portato alla contestazione a carico dei trasportatori di una sanzione amministrativa per complessivi 2.666 euro.