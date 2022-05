Marsala, violenza sessuale: condannato ex pastore chiesa evangelica

La terza sezione della Cassazione ha confermato la condanna a sei anni e otto mesi di carcere per S.L., ex pastore della Chiesa evangelica pentecostale di Marsala, processato per abusi su ragazze minorenni. Condannato dal gup di Marsala a quattro anni e due mesi di reclusione, la Corte d'appello di Palermo gli aveva aumentato la pena detentiva.

La ricostruzione dei fatti

Gli abusi sarebbero stati commessi su alcune giovani che frequentavano il luogo di culto. L'1 febbraio 2017 fu posto agli arresti domiciliari. Alla base del procedimento le denunce di alcuni genitori, con le quali le minori si erano confidate. "Siete possedute da spiriti maligni - avrebbe detto l'ex pastore alle giovani - ma con le mie mani io vi libererò. Avete il diavolo tra le gambe". E con questa scusa, ne avrebbe abusato dal 2009 al 2015. Alcune madri, nonostante fossero state messe a conoscenza dalle figlie degli abusi subiti, hanno stentato a credere ai racconti. Solo dopo la denuncia del padre di una delle vittime, che si è rivolto ai carabinieri, è scattata l'indagine. S.L. scelse il giudizio abbreviato e oltre alla condanna detentiva, ha subito anche quella al risarcimento del danno in favore delle vittime. A due di queste dovrà versare 30mila euro, alle altre 15mila.