In manette un 30enne. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere

A Palermo i carabinieri hanno arrestato A.R., 30 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione hanno trovato e sequestrato 10 chilogrammi di droga, di hashish e marijuana, per un valore di mercato stimato dagli investigatori in oltre 60mila euro. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.