Sicurezza lavoro, violazioni in cantieri edili nel Catanese: 2 denunce

Le carenze sono emerse in due operazioni distinte a Mascali e Riposto. Elevate multe per oltre 6.000 euro

Due persone sono state denunciate dai carabinieri a Mascali e Riposto, nel Catanese, per carenze sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro emerse durante controlli in due cantieri edili. All'operazione hanno preso parte militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania. Complessivamente sono state elevate multe per oltre 6.000 euro.

L'operazione

A Mascali è stato denunciato l'amministratore unico di una ditta che sta realizzando un fabbricato perché il piano operativa sicurezza non era idoneo e per non aver assicurato la viabilità delle persone e dei veicoli durante i lavori di cantiere. A Riposto è stato denunciato il direttore tecnico di una ditta che sta completando un edificio e una pensilina fotovoltaica di un parcheggio annesso per non aver adottato idonee protezioni sul ponteggio metallico e in altre zone di lavoro a tutela degli operai.