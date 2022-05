Alimenti non tracciabili, multati cinque ristoratori a Favignana

I Carabinieri della Stazione di Favignana e del nucleo antisofisticazioni e sanità hanno sequestrato 50 chili di prodotti ittici e 14 chili di prodotti vegetali e pasta fresca, per mancanza di tracciabilità. Applicate sanzioni pecuniarie amministrative per un totale di 7 mila euro ai titolari di cinque attività di ristorazione. In particolare, i militari hanno riscontrato fra l'altro "l'inadeguatezza e l'omessa procedura di autocontrollo in materia di abbattimento e surgelazione di prodotti alimentari, e carenze igieniche nel locale di produzione degli alimenti”.