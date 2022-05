Mafia: commerciante ucciso nell'Ennese, cinque condanne

La Corte d'assise di Caltanissetta ha condannato all'ergastolo quattro persone, Giovanni e Vincenzo Monachino, Vincenzo Di Calogero e Gaetano Curatolo, e a 30 anni di reclusione Angelo Di Dio, per l'omicidio di Filippo Marchì, il commerciante d'auto quarantottenne ucciso a colpi di lupara il 16 luglio 2017 nella sua proprietà di campagna di contrada Friddani, nell'Ennese. La sentenza del processo Kaulonia, dal nome dell'operazione del marzo 2019, è stata emessa dalla Corte di Caltanissetta. Per i Monachino e Curatolo è stata disposta la sanzione accessoria dell'isolamento diurno per un anno; isolamento di sei mesi per Vincenzo Di Calogero. Inoltre sono stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.

L'omicidio

I Monachino, ritenuti i mandanti del delitto, negli ultimi anni avrebbero assunto i gradi di referenti provinciali della mafia, data la loro vicinanza ai Santapaola; gli altri tre avrebbero avuto un ruolo nell'organizzazione e nella pianificazione dell'omicidio.

Il movente dell'omicidio, avvenuto in un ovile di proprietà di Di Calogero, sarebbe da rintracciare negli storici attriti tra la famiglia mafiosa di Barrafranca , a cui Marchí si sospettava fosse legato, e quella di Pietraperzia.