Catania, sigarette di contrabbando nascoste nei bagagli: denunciato

La Guardia di Finanza ha sequestrato al porto di Catania otto stecche e otto pacchetti di sigarette non prodotte in Italia. I tabacchi lavorati esteri, dal peso complessivo di 1,7 chilogrammi, erano nascosti nei bagagli di un marittimo siciliano, che era appena sbarcato da una motonave italiana. L'uomo è stato denunciato per contrabbando e sottoposto a una sanzione amministra da 9mila euro.