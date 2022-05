Palermo, rapine a farmacie e in stazione: due arresti

In manette un uomo di 27 anni, accusato di una tentata rapina a mano armata, commessa alle prime ore dello scorso Natale alla Stazione Centrale. In carcere anche un 29enne

A Palermo i carabinieri hanno arrestato due persone che avrebbero messo a segno due rapine e ne avrebbero tentate altre quattro andate a vuoto. Nel primo caso i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Procura, nei confronti di un giovane di 27 anni, accusato di una tentata rapina a mano armata, commessa alle prime ore dello scorso Natale alla Stazione Centrale. Il giovane per rapinare un passeggero l'avrebbe ferito alle gambe con un coltello e sarebbe fuggito via solo dopo 'intervento di un passante.

Il secondo caso

I militari hanno eseguito un provvedimento di fermo, convalidato dal gip, nei confronti di un giovane di 29 anni accusato di una rapina e di quattro tentate rapine. Secondo le indagini il giovane sarebbe responsabile del colpo compiuto lo scorso 15 aprile in una farmacia di Villabate. Lo stesso tra la fine del mese di aprile e gli inizi di maggio avrebbe tentato altre quattro rapine, una ai danni di un istituto di credito e tre ad altrettante farmacie di Palermo, due delle quali a mano armata.