Trapani, maltrattamenti nei confronti della compagna: arrestato 42enne

I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato un 42enne ericino per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. A denunciarlo è stata la compagna che ha confessato agli inquirenti di essere vittima di gravi e ripetute violenze che le facevano temere per la propria incolumità e per quella di figlio minorenne. La donna ha trovato ospitalità presso una struttura protetta.