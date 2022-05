Incendio in provincia di Palermo, continua a bruciare monte Caputo

Stanno per intervenire un canadair e un elicottero per cercare di accelerare le operazioni di spegnimento. Oggi è una giornata di gran caldo in provincia di Palermo ed è già scattata l'allerta incendi

Continua a bruciare Monte Caputo nel territorio di Monreale, in provincia di Palermo. Il fronte del fuoco è ancora esteso e per tutta la notte i vigili del fuoco e i forestali hanno fronteggiato le fiamme per evitare che i roghi potessero danneggiare le abitazioni. Stanno per intervenire un canadair e un elicottero per cercare di accelerare le operazioni di spegnimento. Oggi è una giornata di gran caldo in provincia di Palermo ed è già scattata l'allerta incendi.

Roghi vicino a Taormina

Non solo. Notte di fuoco a Taormina. I pompieri hanno concluso, solo poche ore fa, un difficile intervento per cercare di domare le fiamme divampate, ieri pomeriggio, nei pressi dell'area del torrente Sirina e si sono poi propagate in vasti appezzamento di terreno a Castelmola, minacciando anche alcune abitazioni.