Riposto, ruba 80 chili di avocadi: arrestato

I militari sono intervenuti in seguito di una richiesta di intervento per un furto in atto

Un 55enne è stato arrestato a Riposto, nel Catanese, per furto aggravato dai carabinieri perché sorpreso a rubare avocadi in un fondo agricolo di contrada Olmo. I militari sono intervenuti in seguito di una richiesta di intervento per un furto in atto.

L'arresto

Entrati nel fondo dopo che il proprietario ha aperto il cancello, i militari hanno bloccato l'uomo intento a raccogliere i frutti: aveva già raccolto 80 chli di avocadi per un valore stimato in circa 800 euro. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.