Tentato furto al bar Stancampiano in via Francesco Di Blasi, a Palermo, dove i ladri hanno sfondato la vetrina, prima che qualcosa li abbia fatti desistere dall'entrare nell'esercizio commerciale. Sono in corso indagini dei carabinieri che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.