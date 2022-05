Il rogo è divampato all'alba di oggi, a Carini, in un'ala della della struttura nella quale non ci sono ospiti

Un incendio è divampato all'alba di oggi in un'ala dell'hotel Azzolini, nel territorio di Carini, nel Palermitano. Nella struttura non ci sono ospiti. Sono ancora impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco per riuscire a spegnere il rogo.