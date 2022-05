Sorpreso con stupefacenti mentre è ai domiciliari, 28enne in carcere

Un 28enne, già agli arresti domiciliari con l'accusa di spaccio di droga, è stato condotto in carcere dopo essere stato sorpreso nella sua abitazione a Casteldaccia con 50 grammi di cocaina, alcune dosi di crack, alcuni grammi di hashish e qualche centinaia di euro in banconote di piccolo taglio. A scoprire lo stupefacente e il denaro sono stati i carabinieri della compagnia di Bagheria durante un controllo. Per il giovane, percettore del reddito di cittadinanza, è scattato un nuovo arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. In attesa dell'udienza di convalida è stato portato nel carcere di Pagliarelli come ha disposto il pm.