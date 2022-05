Droga, 29enne arrestato a Catania al rientro da una vacanza in Spagna

Il giovane era sfuggito alla cattura nell’ambito dell’operazione ‘Indomitus’: è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e di indebita percezione del reddito di cittadinanza, avendo truffato lo Stato per una cifra complessivamente stimata in più di 14mila euro

È stato arrestato dai carabinieri nell'aeroporto di Catania al rientro da una vacanza in Spagna un giovane di 29 anni sfuggito alla cattura nell'ambito dell'operazione 'Indomitus' dei carabinieri della compagnia di Ragusa. È accusato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e di indebita percezione del reddito di cittadinanza, avendo truffato lo Stato per una cifra complessivamente stimata in più di 14mila euro.

L’arresto

Il 29enne non era stato trovato a casa dai carabinieri che nelle primissime ore di lunedì hanno dato esecuzione alle misure disposte dal gip del tribunale di Ragusa. I militari, che hanno saputo il volo con cui sarebbe tornato in Sicilia, lo hanno atteso per notificargli il provvedimento dell'autorità giudiziaria con il quale è stato successivamente rinchiuso in carcere. Per l'ultimo indagato, residente in Spagna e tutt'ora irreperibile sul territorio nazionale, la procura iblea sta valutando l'opzione del mandato di arresto europeo.