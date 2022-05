Porto Empedocle, sequestrati 1.500 ricci di mare e 12 chili di pesce

l ricci erano stati prelevati da due sub in azione nello specchio di mare antistante la foce del fiume Magazzolo, in territorio di Ribera

Mille e 500 ricci di mare sono stati sequestrati dalla guardia costiera di Porto Empedocle, nell'Agigentino, che ha elevato sanzioni amministrative per quattromila euro. l ricci erano stati prelevati da due sub in azione nello specchio di mare antistante la foce del fiume Magazzolo, in territorio di Ribera. Altri 12 chili di pesce sono stati sequestrati a un pescatore sportivo che aveva utilizzato circa 150 metri di rete, tipo tremaglio; è stato multato di duemila euro.