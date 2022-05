Rubati cavi di rame a Partinico, residenti restano senza corrente

Nuovo furto di cavi elettrici e nuovi disagi in contrada Piano del Re a Partinico, nel Palermitano. Appena cinque giorni fa nella stessa zona erano stati portati via centinaia di cavi di rame lasciando la zona senza energia elettrica per ore. Il secondo colpo è avvenuto nel cuore della notte, quando ignoti hanno portato via 60 metri di cavi dell'alta tensione. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Anche in questo caso a lanciare l'allarme e fare scoprire il furto sono stati i residenti rimasti senza corrente.