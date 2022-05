Covid Sicilia, 2.352 nuovi casi. Stabili le terapie intensive

Salute e Benessere

Come riferisce Scientific American, una prestigiosa rivista di divulgazione scientifica, otto vaccini di questo tipo sono in fase di sviluppo clinico e tre sono arrivati alla fase 3, che consiste nella sperimentazione del prodotto in questione in grossi gruppi di persone. Il motivo per cui si trovano ancora a questo punto del processo e non possono essere utilizzati ha a che fare con le “sfide legate alla creazione di formulazioni per questo percorso sconosciuto che siano sicure ed efficaci”